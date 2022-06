Migliori giochi Switch a meno di 5 euro ora in saldo su eShop

È un weekend torrido, il che significa che se state pianificando una trasferta potreste sempre valutare di portare con voi Nintendo Switch, soprattutto se magari dovete prendere dei mezzi pubblici per spostarvi verso la vostra ambita destinazione. Personalmente, l’idea di una console portatile è stato molto utile nei momenti di grande noia da pendolare, nelle attese negli aeroporti e nelle stazioni: sono i momenti in cui sfogli tutti i giochi nella tua libreria per decidere di cominciare qualcosa di nuovo.

Se anche voi vi rivedete in questo strano fenomeno – riempire la noia con i videogiochi – sappiate che siamo andati in giro per Nintendo eShop per vedere un po’ quali sono i migliori giochi che ora potete comprare a meno di 5 euro.

Non è (ovviamente) una lista esaustiva, ma stilata per darvi alcuni suggerimenti in caso foste in cerca di idee su giochi da sperimentare spendendo davvero poco.

Vediamo i giochi a meno di 5 euro su Nintendo eShop per questo weekend

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Super Bomberman R – 4,49€ anziché 29,99€

– 4,49€ anziché 29,99€ Deponia Collection – 3,99€ anziché 39,99€

– 3,99€ anziché 39,99€ Peaky Blinders: Mastermind – 3,74€ anziché 24,99€

– 3,74€ anziché 24,99€ Namco Musesum: Vol. 1 – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ Silence – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ 911 Operator – 1,09€ anziché 21,99€

– 1,09€ anziché 21,99€ Lumo – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Hue – 1,99€ anziché 9,99€

– 1,99€ anziché 9,99€ Crypt of the NecroDancer – 3,99€ anziché 19,99€

– 3,99€ anziché 19,99€ Child of Light – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ The Flame in the Flood – 2,99€ anziché 14,99€

– 2,99€ anziché 14,99€ The Suicide of Rachel Foster – 4,99€ anziché 19,99€

– 4,99€ anziché 19,99€ The Long Journey Home – 1,99€ anziché 19,99€

– 1,99€ anziché 19,99€ Thomas Was Alone – 1,99€ anziché 9,99€

– 1,99€ anziché 9,99€ Valiant Hearts: The Great War – 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere tutte le altre proposte a meno di 5 euro direttamente visitando questo link a Nintendo eShop, o sulla vostra console.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell’elenco sono compatibili con qualsiasi versione di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate su Amazon con spedizione rapida), sia che possediate la standard sia che vi siate tuffati sulla Lite – a meno che, certo, non si parli di giochi che richiedono l’uso specifico dei singoli Joy-Con, che nel caso della Lite dovreste comprare a parte.

Se tutta questa abbondanza di proposte di Switch vi sta facendo venire il mal di testa e rischiate di passare il weekend solo a capirci qualcosa, vi veniamo in soccorso: date un’occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.