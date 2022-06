I migliori giochi della prima metà del 2022: la classifica

Che ci crediate o no, la prima metà del 2022 se n’è già andata. L’anno videoludico ha avuto un debutto davvero con i fiocchi, con un primo trimestre che ha dato i natali a molte uscite che erano attese da tempo (come Elden Ring, che trovate su Amazon), e che hanno dato parecchio filo da torcere ai videogiocatori.

Da allora, trascorso marzo, il mercato degli AAA ha rallentato e siamo ancora in attesa di capire come si muoveranno le uscite nel corso della seconda metà dell’anno, soprattutto dopo alcuni rinvii illustri (uno su tutti, Starfield) al 2023.

Il giro di boa dell’anno è però un momento interessante per fare dei bilanci: siamo andati a curiosare su Metacritic, il noto sito aggregatore di recensioni, per farci un’idea di quelli che sono stati i migliori giochi della prima metà del 2022, secondo la media voto.

Per stilare la classifica che trovate di seguito abbiamo tenuto conto solo della posizione più alta in caso di gioco multipiattaforma, per evitare che tanti slot venissero occupati dallo stesso titolo. Accanto al nome del gioco riportiamo anche la piattaforma su cui quella media voto è stata registrata.

Alcune uscite niente male del 2022

Come sempre, ricordate che le recensioni sono uno specchio delle opinioni generali su un titolo, ma che la media voto va valutata per quello che è: un dato statistico.

Potrebbero esserci ottimi giochi che non sono entrati in classifica perché hanno avuto valutazioni più basse, ma non per questo non meritano di essere tenuti in considerazione (alcuni dei più interessanti che ho giocato lo scorso anno erano, ad esempio, titoli dalle parti dei 7/10, ndr).

Fatta questa doverosa premessa, vediamo che numeri emergono mettendo insieme la media voto riportata a questa pagina.

I migliori giochi della prima metà del 2022

Elden Ring (PS5) – 96 The Stanley Parable: Ultra Deluxe (Xbox Series X) – 93 God of War (PC) – 93 Rogue Legacy 2 (Xbox Series X) – 90 13 Sentinels: Aegis Rim (Switch) – 88 NORCO (PC) – 88 Horizon: Forbidden West (PS5) – 88 Final Fantasy VI Pixel Remaster (PC) – 88 OlliOlli World (PC) – 87 Gran Turismo 7 (PS5) – 87 Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri (PS5) – 87 Destiny 2: La Regina dei Sussurri (PS5) – 87 Monster Hunter Rise (PC) – 87 Total War: WARHAMMER III (PC) – 86 Citizen Sleeper (Xbox Series X) – 85 Crusader Kings III: Console Edition (PS5) – 85 Tunic (PC) – 85 Kirby a la Terra Perduta (Switch) – 85 Death Stranding: Director’s Cut (PC) – 85 SNK vs. Capcom: Card Fighter’s Clash (Switch) – 84

A onor del vero, vale la pena sottolineare che il podio sarebbe stato tutto di Elden Ring, se avessimo incluso ciascuna piattaforma: anche su Xbox Series X la media era di 96 (ma segnalata come più bassa rispetto a quella PS5 da Metacritic), mentre su PC si attestava a 94/100.

È bello vedere con la medaglia d’argento al collo il ritorno del geniale The Stanley Parable, mentre chiude il podio la re-release su PC di God of War, in attesa del debutto di Ragnarok – forse non così lontano.

Tra le altre uscite di peso dell’anno troviamo Horizon: Forbidden West con la sua media di 88/100 in settima piazza, Gran Turismo 7 in decima con i suoi 87/100 e Kirby e la Terra Perduta in 18° posizione con una media di 85/100. Notare anche alcune interessanti chicche, come Tunic a 85/100 e il peculiare NORCO a 88/100.

Vedremo come sarà questa classifica quando arriveremo invece alla fine dell’anno, e release come Hogwarts Legacy, probabilmente God of War: Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto entreranno a far parte dell’equazione. Se volete appuntarvele, ricordate che c’è il comodo calendario completo di SpazioGames pronto a essere consultato.