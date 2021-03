I migliori giochi open world | Marzo 2021

Negli ultimi anni, i videogiochi hanno iniziato a espandere i propri confini, proponendo di fatto avventure open world incredibili e realmente sorprendenti. Zelda, The Witcher e GTA sono sono alcuni dei franchise maggiormente in voga, in grado di emozionare migliaia di giocatori in tutto il pianeta grazie a mondi aperti liberamente esplorabili, ricchissimi di cosa da fare e da vedere.

Presi quindi da un inarrestabile voglia di visitare mondi e universi in cui perderci, abbiamo deciso di proporvi alcuni tra i più celebri videogiochi open world usciti negli ultimi mesi, dandovi così modo di recuperare – a prezzi davvero molto convenienti – i migliori titoli a tema disponibili su ogni piattaforma.

I migliori titoli open world

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La più bella avventura di Link

Il debutto di Link su console Switch è un capolavoro assoluto: The Legend of Zelda: Breath of the Wild è infatti la più grande e divertente avventura dedicata al salvatore di Hyrule, un titolo open world che espande la saga targata Nintendo portandola a vette di eccellenza mai viste prima. Le ambientazioni e gli scenari di gioco sono quanto di meglio di possa desiderare, il tutto accompagnato da una delicata colonna sonora al pianoforte che vi farà venire la pelle d’oca in più di un’occasione. Semplicemente imperdibile!

» Clicca qui per acquistare Zelda: Breath of the Wild

The Witcher 3: Wild Hunt

Geralt è tornato

Il ritorno di Geralt di Rivia è sicuramente tra i giochi fantasy più importanti di sempre: il titolo targato CD Projekt RED è infatti un’epopea realmente sorprendente, un gioco in grado di immergerci in un mondo 30 volte più grande rispetto a quello dei primi due capitolo della serie. The Witcher 3: Wild hunt trae ispirazione dalla saga letteraria creata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, raccontandoci la nuova e appassionante missione di Geralt, questa volta sulle tracce della sua coraggiosa allieva di nome Ciri. il gioco presenta una quantità realmente impressionante di location da esplorare, dalla città di Novigrad e la campagna circostante, sino alle paludi del Velen e ai territori dell’impero di Nilfgaard.

» Clicca qui per acquistare The Witcher 3: Wild Hunt

Grand Theft Auto V

Il più grande titolo Rockstar di sempre

Ci sono giochi destinati a fare scuore, e Grand Theft Auto V è sicuramente uno tra questi. L’ultimo capitolo della saga di GTA, sviluppato da Rockstar Games, ci immergerà a Los Santos, un’enorme metropoli sita nello stato fittizio degli USA noto come San Andreas, luogo pieno di criminali, imprenditori senza scrupoli e celebrità sul viale del tramonto. Tre protagonisti sono chiamati a sopravvivere in questo vasto mondo malavitoso: l’ambizioso Franklin, l’ex galeotto Michael e il violento (e un po’ folle) Trevor. GTA 5 è un gioco che non può e non deve mancare nella softeca di un amante di titoli open world.

» Clicca qui per acquistare Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

Il Far West, come non l’avete mai visto prima

Rockstar non vuol dire solo GTA: Red Dead Redemption 2 è la più incredibile e sorprendente rappresentazione di un mondo aperto a tema western che si sia mai vista in un videogioco. Red Dead Redemption 2 è infatti un’avventura ambientata nel cuore di un’America selvaggia, agli albori della modernità. Arthur Morgan e la banda di Van der Linde si ritrovano costretti alla fuga dopo un colpo andato per il verso sbagliato, con gli agenti federali (e un gran numero di cacciatori di taglie) alle calcagna. Il gioco offre anche un’esperienza multiplayer online completamente slegata dalla campagna principale.

» Clicca qui per acquistare Red Dead Redemption 2

Assassin’s Creed Valhalla

Gli assassini invadono le Terre del Nord

Alcune saghe riescono a reinventarsi dal punto di vista scenografico ad ogni capitolo e la serie di Assassin’s Creed è sicuramente una di quelle: Assassin’s Creed Valhalla porta infatti il franchise Ubisoft nel mondo dei guerrieri vichinghi: le meccaniche da gioco di ruolo – che ci permetteranno di creare ed evolvere il nostro personaggio – cambieranno anche il modo in cui ci avvicineremo al mondo aperto composto dagli scoscesi e affascinati fiordi norvegesi, fino ai regni d’Inghilterra, avventurandoci in decine di missioni intervallate da un gran numero di attività secondarie (come pesca, caccia e bevute da competizione).

» Clicca qui per acquistare Assassin’s Creed Valhalla