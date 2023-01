Dal momento che la quantità di videogiochi che si affacciano sul mercato è sempre più corposa, abbiamo deciso di lanciare una nuova rubrica in cui vi aiutiamo a non perdere quelli che sono i migliori giochi del mese precedente.

In questo articolo, di mese in mese (qui l’appuntamento di novembre), vi proporremo quelli che sono i videogiochi migliori che abbiamo preso in analisi nelle settimane precedenti, in modo che anche delle piccole produzioni – magari passate inosservate perché uscite a ridosso di grandi nomi – possano farsi scoprire da tutti i nostri lettori.

La selezione viene operata in base al mese di pubblicazione della nostra recensione e questa non è una classifica. Inoltre, il solo voto numerico non è un parametro per essere selezionato: potreste trovare in questa rubrica anche videogiochi che non hanno una valutazione altissima (perché magari non sono riusciti a eccellere nei loro sistemi di gameplay), ma che si sono fatti notare per le loro unicità.

Senza ulteriori indugi, ecco a voi i migliori giochi di dicembre, presentati senza un ordine particolare.

I migliori giochi di dicembre 2022

River City Girls 2

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Uscita : 15 dicembre 2022

: 15 dicembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Apriamo il mese di novembre con un titolo che ci riporta agli anni ’90, più precisamente agli anni d’oro dei picchiaduro a scorrimento, che in quel periodo spopolavano. River City Girls 2 riprende gli aspetti migliori dei mostri sacri del genere (e del suo predecessore) cercando di riproporre un genere ormai desueto al pubblico di oggi.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco è un successo sotto tutti i punti di vista, dalla storia divertente e curata al gameplay, estremamente profondo e divertente grazie anche alla presenza di sei personaggi controllabili, molto differenti tra loro.

Blacktail

Piattaforme : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Uscita : 15 dicembre 2022

: 15 dicembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Blacktail è stata una vera sorpresa: questa avventura in prima persona vede per protagonista la giovane Yaga, una ragazza cacciata dal suo villaggio dopo essere stata accusata di stregoneria. La storia è una rivisitazione della classica leggenda di Baba Yaga, e rappresenta una sorta di origin story della conosciutissima strega.

Uno degli aspetti più riusciti del gioco (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione) è sicuramente l’atmosfera, che c’entra in pieno l’equilibrio narrativo delle fiabe classiche, mescolando momenti di tensione a frangenti più ilari e scanzonati. Se vi foste persi questa uscita, vi consigliamo di darle seriamente una possibilità, perché si tratta davvero di una piccola perla videoludica.

The Callisto Protocol

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Uscita : 2 dicembre 2022

: 2 dicembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 8.3/10

Attesissimo da tutti i fan del genere horror, The Callisto Protocol non ha deluso le aspettative, consegnando ai giocatori un’avventura che rappresenta il degno erede spirituale di Dead Space (che tornerà a sua volta il prossimo mese).

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco può vantare un sistema di combattimento efficace e soddisfacente, oltre ad un comparto tecnico decisamente d’avanguardia. Nonostante alcuni difetti – che speriamo verranno limati in vista di un eventuale sequel – il nostro consiglio è di recuperare questo titolo se già non lo avete fatto (lo trovate su Amazon).

Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion

Piattaforme : PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Uscita : 13 dicembre 2022

: 13 dicembre 2022 Verdetto di SpazioGames.it: 7.9/10

Chiudiamo il best of di dicembre con Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion. Si tratta del remake del celebre prequel di Final Fantasy VII, un tassello molto importante in questo universo narrativo, come sicuramente saprà chi ci ha già giocato.

Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato come siamo rimasti colpiti positivamente dal lavoro svolto per questo remake, sia per l’estremo rispetto dimostrato verso l’opera originale (elemento tutt’altro che scontato) sia per i ragguardevoli traguardi raggiunti sul fronte tecnico, considerando la base di partenza. Se siete appassionati della storica saga JRPG, si tratta di un recupero obbligato (lo trovate su Amazon).

Questa è la nostra selezione dei migliori giochi di dicembre 2022. Ci sono sicuramente molti altri titoli meritevoli usciti nel corso del mese, dunque vi invitiamo a spulciare il nostro archivio di recensioni per scoprire qualcos’altro che potrebbe fare al caso vostro.

Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo mese, con la presentazione dei migliori giochi di gennaio 2023.