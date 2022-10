I migliori giochi dell’anno fino a ora: GOW Ragnarok riuscirà a superarli?

Il 2022 è stato fino a qui un anno particolare per i videogiochi: partito molto forte, con uscite di inizio anno che hanno contato su nomi come quelli di Elden Ring e di Horizon: Forbidden West (lo trovate su Amazon), è andato a rallentare più di quanto accada di solito via via che ci si avvicinava all’estate, anche perché molte release sono slittate al 2023.

Tuttavia, il periodo autunnale – da sempre tradizionalmente ricco di uscite – sembra voler riscattare il momento di calma, proponendo nuove release da tenere sotto i riflettori. Parliamo ad esempio di God of War: Ragnarok, di cui il nostro Domenico Musicò vi ha raccontato le prime ore pochi giorni fa e che cercherà di replicare il successo del suo predecessore, vincitore del GOTY ai The Game Awards 2018.

A fine anno, tra gli altri, metteremo le mani anche sul ritorno di Crisis Core e su The Callisto Protocol, giochi che hanno su di sé le aspettative dei fan. Riusciranno tutti ad affermarsi tra i migliori del 2022?

God of War: Ragnarok è in arrivo il 9 novembre

Manca ancora un po’ per scoprirlo ma, per capire quanto in alto sia quell’asticella, abbiamo messo insieme la classifica dei migliori giochi del 2022 fino a qui.

La chart è realizzata tenendo conto della media voto su Metacritic dei diversi titoli. Inoltre, non considera un singolo titolo su più piattaforme, ma solo su quella dove ha ottenuto le recensioni migliori, e non segnala le espansioni/DLC. Vediamo quindi quali sono stati i must have del 2022 e con chi se la vedranno le uscite di fine anno, se vorranno affermarsi tra i giochi più meritevoli.

La media voto è espressa in centesimi.

I migliori giochi del 2022 (fino a oggi)

Persona 5 Royal (PC) – 97 Elden Ring (Xbox Series X) – 96 Portal Companion Collection (Switch) – 96 The Stanley Parable: Ultra Deluxe (Xbox Series X) – 93 God of War (PC) – 93 Rogue Legacy 2 (Xbox Series X) – 90 Neon White (PC) – 90 The Legend of Heroes: Trails from Zero (PC) – 90 NORCO (PC) – 89 Xenoblade Chronicles 3 (Switch) – 89 Deathloop (Xbox Series X) – 89 Nier Automata – The End of YoRHa Edition (Switch) – 89 I Was a Teenage Exocolonist (PC) – 89 The Last of Us – Part I (PS5) – 88 Immortality (Xbox Series X) – 88 AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PC) – 88 Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri (PC) – 88 Tunic (Switch) – 88 13 Sentinels: Aegism Rim (Switch) – 88 Horizon: Forbidden West (PS5) – 88 Final Fantasy VI Pixel Remaster (PC) – 88 Gran Turismo 7 (PS5) – 87 Two Point Campus (Switch) – 87 Tinykin (Switch) – 87 OlliOlliWorld (PC) – 87

I nomi e le piattaforme coinvolti sono parecchi e non mancano anche alcune ri-edizioni di giochi già usciti in precedenza altrove, o rimaneggiati per l’occasione, che si sono presentati bene e hanno ottenuto i favori della critica.

Vedremo come cambierà questa classifica da qui alla fine dell’anno, quando anche le prossime release saranno accompagnate dal verdetto delle recensioni.