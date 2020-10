Halloween del 2020 ormai è vicinissimo. La Notte delle Streghe di quest’anno ce la ricorderemo probabilmente come diversa dal passato, anche in funzione di una quotidianità un po’ sconvolta per tutti, ma se c’è un motivo per cui Halloween si è conservato come tradizione (tanto nel contesto anglosassone quanto nel nostro) è per la sua capacità di esorcizzare piccole e grandi paure. Del resto, è anche la funzione sociologica di un po’ tutte le feste in maschera.

Ugualmente, i Funko Pop hanno da sempre goduto di un fascino inspiegato e inspiegabile. Partite in sordina, queste piccole action-figure in vinile rappresentano in maniera ironica e caricaturale personaggi e situazioni di cinema, fumetti, serie tv e videogiochi. Che piacciano o no dipende solo dai gusti, ma è innegabile che tutti ci abbiamo avuto a che fare almeno una volta nella vita. Oggi vogliamo unire le due cose per presentarvi una piccola selezione dei migliori Funko Pop a tema Halloween, per una Notte delle Streghe sia collezionistica che ironica!

I migliori Funko Pop a tema Halloween

Jack e Sally, la coppia più famosa di Halloween

Impossibile non partire proprio da loro. Nightmare Before Christmas è da quasi vent’anni simbolo sia di Halloween che di Natale. Un’opera immortale, un film in stop-motion che assurge a delicata poesia di un Re delle Zucche annoiato dalla propria quotidianità. Dopo aver arrancato ai botteghini, il film di Burton e Selick ha raggiunto la fama sette anni dopo, grazie alla distribuzione per l’home video (e conseguenti trasposizioni videoludiche, come l’Attenti al Baubau della Capcom del 2005, per PlayStation 2 e Xbox). In questo caso, non possiamo che proporvi i Funko dei due principali protagonisti della storia, Jack Skeletron e Sally. Jack in particolare, essendo già in originale esile con una grande testa tonda, si prestava molto a essere convertito in Pop. Infatti, con lui il risultato è impeccabile.

Di Jack esistono più versioni (in abito elegante, con il serpentello, vestito da Babbo Natale), ma abbiamo voluto proporvi quella più tradizionale; Sally invece ha un’apparenza che ne esalta i tratti teneri, nella sua essenza di creatura artificiale dal cuore umano che realizza i propri sentimenti. Vi includiamo anche uno dei (rari) Movie Moments della Funko, piccoli diorami che raccontano in “stile Pop” momenti salienti di un film di una storia. In questo caso è la bellissima scena sul Monte Spirale, che chiude la pellicola. Al momento in cui scriviamo quest’ultimo articolo è in prenotazione e verrà ridistribuito a partire dal 1 novembre 2020: prendetelo subito per farvi un regalo di Halloween!

» Clicca qui per acquistare Jack Skeletron

» Clicca qui per acquistare Sally

» Clicca qui per acquistare Jack e Sally sul Monte Spirale

Topolino e Minnie, l’altra coppia famosa

Probabilmente la coppia più famosa in assoluto della storia dell’animazione. Topolino e Minnie non hanno certo bisogno di presentazioni, ma in questo caso finiscono (si fa per dire) al secondo posto appunto perché Jack e Sally si meritano un po’ di soddisfazione, almeno nella loro festa principe. Ma se c’è una cosa per cui Mickey e Minerva “Minnie” Mouse sono da sempre capaci di fare è proprio reinventarsi. Eccoli quindi in versione Pop con dei costumi a tema per la Notte delle Streghe: Topolino è vampiro e Minnie è strega. Una scelta tradizionale ma efficacissima, perché realizzata in maniera oculata anche nei piccoli dettagli. Entrambi hanno infatti un aspetto in scala di grigi, che oltre a ricordare le loro origini cinematografiche fa anche risaltare l’unico altro colore presente, un giusto arancione che da sempre è colore sociale di Halloween. Minnie invece, oltre ad avere un’espressione molto composta, è seduta elegantemente sulla scopa ed è fornita di una basetta trasparente per farla “librare” nell’aria come ogni strega che si rispetti. Un bel regalo di Halloween, magari da fare in coppia insieme alla propria anima gemella!

» Clicca qui per acquistare Topolino vampiro

» Clicca qui per acquistare Minnie streghetta

Pennywise il Clown, simbolo d’orrore

Andiamo a un simbolo di orrore se vogliamo più moderno ma allo stesso tempo letterario. Pennywise il Clown, il principale antagonista del romanzo It di Stephen King, è rimasto nell’immaginario collettivo fin dall’esordio. Recentemente è tornato alla ribalta proprio grazie a una nuova trasposizione in pellicola e al seguito di quest’ultima, rispettivamente del 2017 e del 2019. In questo senso c’è una piccola gag-citazione nel film d’animazione dedicato alla Famiglia Addams del 2019: quando la bambina Mercoledì Addams rientra stringendo un palloncino rosso, la madre Morticia è perplessa nei confronti di quest’ultimo oggetto in quanto “attaccato all’estremità opposta c’è di solito un clown assassino”.

Quella del clown è appunto una figura che per un bambino è sia attraente che spaventosa, e che l’entità “It” appunto sfrutta per cercare vittime. Egli appunto si nutre e rappresenta le paure più profonde dell’animo umano, e sotto l’aspetto apparentemente innocuo (anche se un po’ disturbante) nasconde sembianze aracnidi. Ve lo proponiamo in entrambe le versioni: sia normale che con gli arti superiori trasformati.

» Clicca qui per acquistare Pennywise normale

» Clicca qui per acquistare Pennywise con le chele

Il Dissennatore di Harry Potter

Non è propriamente un personaggio dedicato ad Halloween, tuttavia non potevamo non nominare Harry Potter. Questo perché Halloween è una festività assai importante nel contesto della saga, e il perché è facilmente intuibile. La scelta di inserirlo in questa rassegna subito dopo Pennywise il Clown non è casuale: è stato più volte supposto da pubblico e critica che J. K. Rowling si sia ispirata proprio al potere di Pennywise di nutrirsi delle emozioni delle sue vittime per creare tanto i Mollicci quanto i Dissennatori.

Questi ultimi in particolare hanno avuto una grandissima crescita di popolarità nell’immaginario collettivo grazie al terzo film della saga, uscito nel 2004 e diretto da Alfonso Cuaròn. Da tal guisa la Funko è partita per il loro Pop, in cui vengono appunto rappresentati come spiriti crudeli, fantasmi neri e sbrindellati senza volto. Ancora una volta, la disumanizzazione più evidente sta nel non rendere visibili i loro occhi. Anzi, il dettaglio principe di questo Pop è proprio la trama visibile del tessuto premuto sul loro volto. Il loro mantello nero è così stretto attorno al volto da dare l’impressione che stiano soffocando. Forse uno dei Funko Pop più “adulti” di sempre, immancabile in ogni collezione sia a tema Harry Potter che a tema horror più in generale.

» Clicca qui per acquistare il Dissennatore di Harry Potter

Sora versione città di Halloween

Torniamo a qualcosa di più spiccatamente videoludico: Sora. Il protagonista dell’infinita saga di Kingdom Hearts è qui ritratto con una delle sue varianti più famose, quella appunto della Città di Halloween, il mondo ispirato proprio a Nightmare Before Christmas. Ancora dopo quattordici anni questo rimane uno dei migliori design mai fatti da Tetsuya Nomura, e la versione Funko Pop la traspone in maniera assai rispettosa. Dalla grande zucca che gli copre l’occhio, a fare la differenza sono i dettagli del vestiario, dalla coroncina dorata alle ali di pipistrello, fino alle scarpe a punta. Una sorta di macabro giullare ma di buon cuore (del resto stiamo parlando di Sora), la cui presenza di una basetta trasparente (pure se appunto si tratta di un personaggio che non vola) ne rende evidente la natura di statuetta da esposizione, più che di “semplice” action-figure. Da farci assolutamente un pensiero.

» Clicca qui per acquistare Sora in versione Città di Halloween

Lurch da La famiglia Addams

Penultima posizione per qualcosa di più collettivo. Del resto parliamo di una delle famiglie più famose (nonché sempiterne) dell’immaginario di Halloween: la Famiglia Addams. Una famiglia inquietante ma di buon cuore, non malvagi ma dagli interessi e abitudini spiccatamente macabri. Gli Addams da sempre riescono a suscitare simpatia per via della loro inossidabile unità familiare e il loro essere coerenti e sinceri, contrastando il perbenismo ipocrita delle famiglie cosiddette “normali”. Il loro “papà” si chiamava Charles Addams (scomparso nel 1988), che li ha fatti esordire nel 1938 come protagonisti delle vignette umoristiche che disegnava per il quotidiano The New Yorker. Da lì il successo è stato pacato ma costante, tanto da travalicare la carta stampata e per approdare all’audiovisivo, tra film live-action e serie tv d’animazione (tra cui quella della Hanna & Barbera degli anni Settanta e quella più recente del 1992). La loro apparizione più recente è proprio La Famiglia Addams, film d’animazione uscito (guarda caso) ad Halloween del 2019.

La Funko in questo senso non ha perso tempo, e della famiglia horror più famosa di sempre esistono molteplici versioni di ciascun personaggio (Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, Zio Fester, c’è pure il Cugino It), ma in questo caso attingiamo al già citato film del 2019 per proporvi un protagonista silenzioso: Lurch. Il lugubre maggiordomo della famiglia assurge a protagonista silenzioso nel film, nelle sue capacità di suonare l’organo (e cantare in falsetto). Annoiato ma fedele, Lurch è proposto in questa versione mentre regge un vassoio con sopra Mano (Thing), la mano animata ma che riesce sempre a farsi capire. Una curiosità: Lurch nel film del 2019 ha la voce di Conrad Vernon, che oltre ad aver diretto anche la saga di Shrek ha prestato la voce anche all’Omino di Pan di Zenzero nella storia dell’orco verde.

» Clicca qui per acquistare Lurch Addams

I tredici giorni dello Spooky Calendar

Chiudiamo con qualcosa di un po’ particolare: non un Funko singolo, ma un’intera carrellata. Parliamo infatti di un classico “calendario dell’avvento” a tema Halloween, che conta i tredici giorni prima del 31 ottobre. Ciò che lo rende unico è sia il “conto alla rovescia” che parte da tredici giorni, sia il fatto che ad ogni giorno sia nascosto un diverso mini-Funko. Ciascuno chiaramente è a tema horror e fa parte della serie dei mini-Pop, ovvero quelle figure che grazie all’anello in cima hanno una funzione di portachiavi. Per gli Halloween passati e futuri, per scoprire ogni giorno una piccola sorpresa da tenere o regalare!

» Clicca qui per acquistare lo Spooky Calendar dei Funko Pop