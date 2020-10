Microsoft svela l’evento di lancio di Xbox Series X, ma niente annunci

Microsoft ha annunciato un evento di lancio di Xbox Series X|S, ma sarà una celebrazione abbastanza diversa dal solito.

La compagnia di Redmond ha optato per un evento di basso profilo in cui i fan potranno giocare insieme ai membri del team Xbox e ai creatori dei loro titoli preferiti dalle 19:00 del 10 novembre.

Questo evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, Twitch e Facebook Gaming, ma è stato già anticipato che non saranno forniti annunci di alcun tipo al suo interno.

«Pensate alla nostra diretta celebrativa come ad un companion dei vostri piani di gioco per la giornata», ha spiegato Phil Spencer in un post su Xbox Wire.

«Ospiteremo segmenti “Let’s Play” con i creatori, mostreremo highlight speciali dal lancio intorno ala mondo e testimonieremo la potenza del gaming di raccogliere fondi vitali per grandi cause. Questo sarà un momento di gioco, non per i comunicati stampa, dal momento che le console di prossima generazione cominciano ad arrivare nelle mani dei giocatori intorno al mondo. Anziché fare grandi annunci, segneremo l’inizio di una nuova era giocando l’uno insieme all’altro. Ci prenderemo questo momento per divertirci e non vediamo l’ora di avervi con noi».

Si era pensato inizialmente ad un evento maggiormente esposto da un punto di vista mediatico, come l’X020, ma è probabile che questi piani siano stati scartati anche a causa del COVID-19.

Sarà un lancio sensibilmente diverso da quelli delle passate generazioni ed evidentemente Microsoft ha puntato tutto sui suoi volti noti e sulla sua community per fare gruppo.

Nell’attesa del 10 novembre, vi ricordiamo che Xbox Series X è già in redazione e qui potete vedere un confronto fotografico con tutte le altre console di Microsoft, Nintendo e Sony.