Microsoft Surface Book 3 con uno sconto di 400 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 12 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook MICROSOFT Surface Book 3, che potete portarvi a casa a soli 1.449€, rispetto ai 1.849€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 400€. La versione in offerta è equipaggiata con un processore Intel Core i5-1035G7, 8GB di RAM e 256GB di SSD, offrendovi tutta la potenza di cui avete bisogno per svolgere il vostro lavoro o fruire di contenuti multimediali. MICROSOFT Surface Book 3 garantisce sino a 17,5 ore di autonomia e standby migliorato per riprendere subito a lavorare e prolungare la durata della batteria durante gli spostamenti. Se volete poi divertirvi con i migliori videogiochi sul mercato, basta associare il vostro controller wireless Xbox per giocare alla grande con la vasta libreria di titoli disponibili.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld