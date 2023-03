MicroSD Sandisk ufficiale Nintendo da 256 GB a meno di metà prezzo! -65%

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, la microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB viene proposta a 99,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 35,01€, con uno sconto del 65%, pari a un risparmio reale di 64,98€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

La microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB vi permetterà di godere di un’esperienza di gioco migliore, eliminando la preoccupazione dello spazio limitato sulla vostra console. Il design accattivante della microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB si distingue per il suo vivace colore giallo e la simpatica stella che la decora. Tuttavia, non è solo l’aspetto estetico a renderla un’ottima scelta: con velocità di lettura e scrittura massime, rispettivamente, di 100MB/s e 90MB/s, il caricamento e il salvataggio dei dati avverranno in modo rapido e efficiente.

Con la microSD SanDisk ufficiale per Nintendo Switch da 256 GB avrete a disposizione ampio spazio per archiviare numerosi giochi e contenuti aggiuntivi sulla vostra Nintendo Switch. Inoltre, potrete salvare video, screenshot e dati relativi agli aggiornamenti software e ai DLC.

