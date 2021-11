Meno di 25€ per questo ottimo mouse gaming Razer su Amazon!

Se state cercando un nuovo mouse da gaming compatto e ultraleggero, senza sacrificare le prestazioni, oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi a casa il mouse gaming Razer Viper Mini a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse gaming Razer Viper Mini, pure non sfruttano un design a nido d’ape, ha un peso estremamente ridotto (soli 61 grammi) per movimenti fluidi e veloci, accompagnato da un preciso sensore da 8.500 DPI.

Il mouse gaming Razer Viper Mini, in virtù del suo design simmetrico, è adatto sia ai mancini che ai destrimani. Il cavo del mouse gaming Razer Viper Mini è molto flessibile è stato realizzato per ridurre al minimo l’attrito, a tutto vantaggio della precisione.

Il mouse gaming Razer Viper Mini integra la tecnologia Chroma RGB che, in connubio con il software Synapse 3, consente di personalizzare l’illuminazione per rendere la vostra postazione ancora più bella.

Solitamente il mouse gaming Razer Viper Mini viene proposto a 49,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 24,99€, con uno sconto di 50%, pari a un risparmio reale di 25€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un mouse gaming eccellente a un prezzo davvero imperdibile.

