Medal of Honor Above and Beyond, lo shooter bellico EA risorge nel nuovo trailer

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno riportato in vita lo storico franchise bellico con Medal of Honor Above and Beyond.

Il gioco è in arrivo sulle piattaforme per la realtà virtuale di Oculus, e sarà un titolo story-driven, single-player come gli originali.

Possiamo vedere il Medal of Honor Above and Beyond nel nuovo trailer:

Nel corso della campagna per giocatore singolo, gli utenti vestiranno i panni di un agente dell’Office of Strategic Services (OSS).

L’ambientazione sarà un’Europa messa a ferro e fuoco dalla Seconda Guerra Mondiale, e l’obiettivo principale sarà sabotare i piani dei Nazisti per la conquista del Vecchio Continente.

I giocatori possono aspettarsi azione tra terra, aria e mare, esplorare basi naziste mentre aiuteranno la resistenza francese.

Saranno presenti modalità multiplayer, sebbene per il momento non siano stati forniti ancora dettagli su come funzioneranno.

Ci saranno anche modalità pensate appositamente per la realtà virtuale, possibili solo per questo tipo di esperienza, che arriveranno insieme a Medal of Honor Above and Beyond entro la fine del 2020.