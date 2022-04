Mass Effect Legendary Edition e altri giochi EA con sconti fino al 90% tra le offerte di primavera di Amazon

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche molti videogiochi pubblicati da Electronic Arts. Come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato le offerte così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il videogioco Mass Effect Legendary Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 24,59€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 35€.

Mass Effect Legendary Edition vi darà modo di rivivere la leggenda di Shepard, creando e personalizzando il vostro personaggio sia a livello di aspetto fisico che di abilità. Inoltre, questa compilation vi permette di affrontare l’intera avventura mantenendo le vostre scelte nel passaggio da un gioco al successivo, le quali potranno influire sulle missioni e, addirittura, sul futuro stesso della galassia.

Mass Effect Legendary Edition comprende tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, ovviamente tutto rimasterizzato ed ottimizzato per offrire un balzo in avanti consistente rispetto alle edizioni originali per rendere al meglio a risoluzione 4K.

