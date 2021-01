Mass Effect 2 cambiò l’orientamento sessuale di un personaggio a causa di Fox News e della copertura mediatica del primo capitolo presso parte della stampa generalista.

Il personaggio di Jack fu scritto in origine come pansessuale ma, verso la fine dello sviluppo, BioWare optò per una relazione eterosessuale.

La scelta fu dovuta alle reazioni scomposte dei media all’originale Mass Effect, che causò scandalo per via delle romance piuttosto esplicite.

Brian Kindegran, scrittore di Jack, ha rivelato in un’intervista a The Gamer che il personaggio è stato «essenzialmente pansessuale per gran parte dello sviluppo di quella romance».

Tant’è che in Mass Effect 2 sono stati lasciati dei riferimenti al fatto che Jack avesse interesse sia in uomini che donne, mentre soltanto con un Comandante Shepard di sesso maschile, alla fine, la si può approcciare.

«Mass Effect era stato criticato piuttosto pesantemente e davvero ingiustamente negli Stati Uniti da Fox News», ha spiegato Kindegran, e qui potete vedere il video di una trasmissione andata in onda proprio a ridosso del lancio del gioco.

«Il team di sviluppo di Mass Effect 2 era piuttosto progressista, aperto di mente, ma penso che ci fosse preoccupazione a livelli piuttosto alti che se Mass Effect, che aveva solo una relazione gay, Liara – che sulla carta non era neppure gay, visto che veniva da una specie con un solo sesso -, avesse suscitato polemiche, Mass Effect 2 doveva essere un po’ più attento».

Lo scrittore ha spiegato che non si disse d’accordo col cambiamento ma ha tenuto a precisare che «non c’era qualche persona anti-gay ai vertici del team di Mass Effect 2 che diceva, “non avremo quella cosa”. Al contrario, ebbe a che fare con la pioggia di fuoco di polemiche che Mass Effect aveva ricevuto nel 2007».

L’intento era insomma «minimizzare il quantitativo di critiche che sarebbero state dirette verso la community da realtà come Fox News di nuovo».

Mass Effect è tornato un tema nel mondo del gaming per via della Legendary Edition, un remaster dei primi tre capitoli che sarà disponibile in primavera.

Inoltre, a The Game Awards lo scorso dicembre, è stato rivelato che un nuovo episodio è attualmente in sviluppo, con tanto di teaser in computer grafica.