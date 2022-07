Marvel’s Spider-Man Remastered e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete prenotare Marvel’s Spider-Man Remastered, che potete prenotare a soli 45,98€, con uno sconto del 23%.

Marvel’s Spider-Man Remastered su PC includerà la storia principale completa e il DLC La città che non dorme mai. Il titolo avrà anche il supporto anche per mouse e tastiera, per chi vorrà provare a svolazzare per New York in maniera alternativa. Il tutto, ovviamente, con pieno supporto al ray tracing, e tutte le peculiarità dei videogiochi PC.

Nella recensione della versione PS5 abbiamo affermato che «Marvel’s Spider-Man Remastered non è una riproposizione che i giocatori PS4 devono sentirsi obbligati a riavere, perché al di là del potenziamento dal punto di vista tecnico e della stupenda illuminazione, non c’è nient’altro che funga da reale motivazione per ricominciare l’avventura».

Piuttosto interessante anche lo sconto su The Quarry, che attualmente potete aggiudicarvi a soli 31,98€, con uno sconto del 47%. Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «il nuovo survival horror di Supermassive Games fa ritorno alle radici dello studio e dà vita ad un’esperienza slasher davvero intrigante. Cinematografica nella forma e nel contenuto, la nuova opera dello studio britannico parte da alcuni capisaldi classici, che tuttavia plasma in modo da renderli comunque molto moderni, e riporta in auge un genere caro allo sviluppatore, che si era leggermente assopito con l’antologia The Dark Pictures».

