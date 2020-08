Marvel’s Avengers: ora tutti potete provare gratis la beta, ecco come fare

Square Enix ha confermato che a partire da oggi, 21 agosto, e fino al prossimo 23 agosto avete la possibilità di giocare gratis alla open beta di Marvel’s Avengers, il titolo di azione e avventura dedicato ai supereroi di casa Marvel e sviluppato da Crystal Dynamics, con l’ausilio dei veterani di Eidos Montreal.

Questa versione di prova è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One e vi consente di affrontare quattro missioni Eroe della campagna in singolo giocatore, oltre a tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Gli sviluppatori promettono «ore e ore di azione eroica», con «le Zone di guerra e le Zone di atterraggio possono essere affrontate in solitaria, con un eroe qualsiasi insieme ai compagni guidati dall’IA, oppure in modalità cooperativa in gruppi di massimo quattro giocatori.»

Per giocare alla open beta avete bisogno di un account gratuito Square Enix Members. Potete crearlo recandovi a questo indirizzo – e la cosa vi darà diritto a una targa esclusiva per Thor nella versione finale del gioco. Fatto l’account Square Enix, potete scaricare la open beta a questi indirizzi:

Vi ricordiamo che trovate su SpazioGames le nostre impressioni dopo la prova della beta su PS4. Rimanete sulle nostre pagine in attesa del lancio del prossimo 4 settembre, quando il gioco esordirà su tutte le piattaforme.