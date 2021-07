Maglia Juventus Stagione 2021/2022: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020, i tifosi sono ora pronti per pensare alla prossima stagione calcistica e i fan più sfegatati sicuramente non possono fare a meno di dotarsi della maglietta personalizzata della propria squadra del cuore. In particolare, questo articolo è dedicato alla maglia della Juventus, che quest’anno presenterà alcune novità. Infatti, la maglia della Juventus relativa alla stagione 2021/2022 segna il ritorno alle classiche strisce bianconere, all’interno delle quali è possibile scorgere un motivo ispirato alla Juve Walk Of Game.

Juventus FC, fondata nel 1897, ha sede nella citta di Torino ed è una delle squadre che caratterizzano il campionato della serie A. Per la prossima stagione, la squadra potrà contare sulla presenza di calciatori titolari di indubbio talento come il portiere Wojciech Szczęsny, i difensori Matthijs de Ligt, Danilo, Juan Cuadrado, Alex Sandro e Leonardo Bonucci, mentre i centrocampisti saranno Arthur, Aaron Ramsey, Weston McKennie e Federico Chiesa ed infine in attacco ci saranno Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata e Paulo Dybala.

Dopo il periodo di pausa costituito dalle vacanze estive, questi giocatori si troveranno in campo per giocare e vincere contro le squadre avversarie. Per esprimere la vostra passione e l’irrefrenabile voglia di gol, non può di certo mancare nel vostro guardaroba la nuova maglia Juventus della stagione 2021/2022 con la possibilità di personalizzarla con il vostro nome!

