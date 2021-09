Maglia Atalanta Stagione 2021/2022: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020, i tifosi sono ora pronti per pensare alla prossima stagione calcistica e i fan più sfegatati sicuramente non possono fare a meno di dotarsi della maglietta personalizzata della propria squadra del cuore. In particolare, questo articolo è dedicato alla maglia dell’Atalanta, che quest’anno presenterà alcune novità. Infatti, la maglia dell’Atalanta relativa alla stagione 2021/2022 è caratterizzata da sottili linee dorate che delineano le strisce nere del classico motivo nerazzurro, mentre al centro, poco sotto al collo, troviamo lo stemma della squadra

L’Atalanta Bergamasca Calcio, più comunemente conosciuta come Atalanta, è stata fondata nel 1907, ha sede nella città di Bergamo ed è una delle squadre che caratterizzano il campionato della serie A. Per la prossima stagione, la squadra potrà contare sulla presenza di calciatori titolari di indubbio talento come il portiere Juan Musso, i difensori Rafael Tolói (che svolge anche il ruolo di capitano), Joakim Mæhle, Boško Šutalo, José Luis Palomino, Giuseppe Pezzella e Berat Djimsiti, mentre i centrocampisti saranno Teun Koopmeiners, Remo Freuler, Marten de Roon e Ruslan Malinovs’kyj ed infine in attacco ci saranno Sam Lammers e Luis Muriel.

Dopo il periodo di pausa costituito dalle vacanze estive, questi giocatori si troveranno in campo per giocare e vincere contro le squadre avversarie. Per esprimere la vostra passione e l’irrefrenabile voglia di gol, non può di certo mancare nel vostro guardaroba la nuova maglia Atalanta della stagione 2021/2022!

