Luglio – Agosto 2021: Classifica Recensioni degli Utenti

Siamo finalmente arrivati al tanto atteso annuncio della recensione vincitrice del bimestre estivo. Prima di lasciarvi alla classifica qui sotto riportata desideriamo ringraziare calorosamente quanti hanno deciso di partecipare. Detto ciò, la giuria ha decretato la seguente classifica finale:

Classifica recensioni del bimestre di Luglio – Agosto 2021:

OVIVO di Nefarious -> 47 pts Sense A Cyberpunk Ghost Story di Doc E.Brown -> 46 pts Fight’N Rage di Cloud-Loku -> 44 pts Kaze and the Wild Masks di Vc3nZ_92 -> 44 pts Kaze and the Wild Masks di Doc E.Brown – 42 pts Ratchet & Clank Rift Apart di Vc3nZ_92 – 42 pts Active Neurons 3 Wonders of the World di Alucard -> 40 pts Ynglet di The_BACH – 39 pts The Forgotten City di Vc3nZ_92 – 38 pts Trigger Witch di Doc E.Brown -> 36 pts Gaps by POWGI di beachild -> 33 pts Neurodeck di Crimson King -> 31 pts Beach Bounce Remastered di Moiapon -> 30 pts Cat Quest II di beachild -> 29 pts Fallen Knight di malandrins94 -> 27 pts Beautiful Desolation di malandrins94 -> 24 pts Wonder Boy Asha in Monster World di Yang Xiao Long -> 21 pts Observer System Redux di Alucard -> 20 pts Catenaccio Football Manager di Nemesis-87 -> 19 pts Atelier Firis The Alchemist And The Mysterious Journey DX di manuel99 -> 16 pts The Journey Down Trilogy di luciopieracci -> 14 pts Dungeon Escape di sbirulo -> 12 pts Kingdom of Arcadia di manuel99 -> 10 pts Atelier Lydie & Suelle The Alchemists And The Mysterious Paintings DX di manuel99 -> 8 pts

Da questo mese in poi, il vincitore ha diritto a richiedere il grado di Supporter, che resterà attivo per un mese, e in caso si sia già Supporter, lo status verrà prolungato di un mese.

Vi ricordiamo che per vedere pubblicate le vostre recensioni, non dovete fare altro che inviarle alla mail: recensionispaziogamesforum@gmail.com, ad ogni modo in questa sezione del nostro forum troverete tutti i dettagli.

Ci rivediamo a Settembre e come sempre, un caloroso in bocca al lupo a tutti quanti!