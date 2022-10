Logitech Z906, potente sistema di altoparlanti 5.1, a un prezzo super su Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che vi propone dei tagli di prezzo su una selezione di prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che è stato lanciato anche uno sconto molto interessante relativo al sistema di altoparlanti Logitech Z906, che vi consente di risparmiare considerevolmente sul suo acquisto.

Il Logitech Z906 offre una potenza di 1000W di picco / 500W RMS, più che sufficiente per coprire anche stanza di buone dimensioni, garantisce un audio surround 5.1 con certificazione THX in grado di fornire un’esperienza sonora eccezionale ed è progettato per decodificare colonne sonore Dolby Digital e DTS. La potenza a disposizione vi consentirà di godere di un’esperienza audio completamente immersiva, permettendo di percepire qualsiasi dettaglio: dal boato della folla ai passi alle vostre spalle.

Ovviamente, Logitech Z906 è perfetto per essere impiegato in ambito gaming anche con PC e console grazie ai numerosi ingressi presenti. È possibile collegare sino a sei dispositivi compatibili tramite presa per cuffie (3,5mm), RCA, ingresso diretto a sei canali, ingresso coassiale digitale ed ingresso ottico. Successivamente, si potrà cambiare ingresso semplicemente tramite la console di comando o il telecomando. Proprio questi due strumenti consentiranno di regolare indipendentemente i livelli di volume di ogni altoparlante satellite e del subwoofer ed accedere ai controlli per l’accensione e la disattivazione dell’audio di tutti gli altoparlanti.

Il sistema di altoparlanti Logitech Z906 viene solitamente proposto a 439€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 295,03€, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di quasi 144€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.