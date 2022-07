Logitech Streamcam, webcam ideale per lo streaming, a un prezzo bomba per il Prime Day 2022!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente alla webcam Logitech Streamcam, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc'anzi, l'accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime

Logitech StreamCam è una delle webcam più complete per chi vuole una buona immagine, ma senza la spesa che richiederebbe una videocamera professionale. Questa webcam è pensata proprio per i content creator e, al di là del fatto che permetta anche la ripresa in verticale, vi fa catturare la vostra immagine a 1080p e 60 fps, lo standard ideale per piattaforme come Twitch.

Dotata di collegamento USB-C, per la massima rapidità di trasmissione, la webcam Logitech StreamCam è proposta saltuariamente anche in bundle con un microfono (un ottimo Blue Yeti X, nello specifico), per chi è agli inizi e vuole dotarsi di tutto quello che serve per il suo canale.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa la webcam Logitech StreamCam a soli 79,99€, rispetto ai consueti 164,99€ di listino, con uno sconto del 52% e un risparmio reale di 85€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima webcam a un prezzo eccellente!

