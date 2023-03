Logitech: risparmia fino al 58% su mouse, tastiere e cuffie gaming

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche diverse periferiche gaming a marchio Logitech, che potete ora acquistare con sconti sino al 58%!

Tra i vari prodotti proposti in forte sconti, vi segnaliamo in particolare le cuffie gaming Logitech G PRO X, che solitamente vengono proposte a 134,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 82,29€, con uno sconto del 39%, pari a un risparmio reale di quasi 53€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Le cuffie gaming Logitech G PRO X sono equipaggiate con speaker PRO-G da 50mm con struttura ibrida a maglie, che garantiscono un suono cristallino e accurato. Tuttavia, l’eccellente qualità audio non è l’unico aspetto che rende queste cuffie eccezionali. Il design è stato realizzato con grande cura: il telaio è solido e durevole, mentre il comodo cuscinetto e l’isolamento acustico consentono di indossarle per lungo tempo senza affaticare le orecchie.

Un punto forte delle cuffie gaming Logitech G Pro X è costituito dal microfono BLUE VO!CE da 6 mm, il quale riesce ad eliminare i rumori ambientali e la compressione, assicurando una comunicazione nitida e distinta in ogni contesto di gioco. In questo modo, potrete interagire facilmente con i vostri amici e compagni di squadra senza dover innalzare il tono di voce o ripetere le parole.

