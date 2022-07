Logitech G502 Hero K/DA: sconto del 35% per questo mouse gaming top su Amazon

Anche oggi, lunedì 25 luglio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo al mouse gaming Logitech G502 HERO K/DA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 60,58€, rispetto agli usuali 92,99€ di listino, con uno sconto del 35%, pari a un risparmio reale di 32,41€.

Molto popolare ed apprezzato, il mouse gaming Logitech G502 HERO, qui in versione K/DA per gli amanti dell’universo di League Of Legends, è equipaggiato con il sensore ottico avanzato HERO 25K, in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il mouse gaming Logitech G502 HERO K/DA si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti del mouse gaming Logitech G502 HERO K/DA garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

Il mouse gaming Logitech G502 HERO K/DA supporta anche la tecnologia Lightsync, così di fornirvi la possibilità di personalizzare completamente l’illuminazione RGB. Il mouse gaming Logitech G502 HERO K/DA può essere ulteriormente personalizzato aggiungendo fino a cinque pesi da 3,6 grammi per bilanciare al meglio la sua ergonomia.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo mouse gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.