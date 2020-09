Little Nightmares 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentato con un trailer in occasione dell’evento digitale Opening Night Live alla Gamescom 2020, Little Nightmares 2 è il secondo capitolo della serie iniziata da Tarsier Studios diversi anni fa.

Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.

Little Nightmares 2 sarà lanciato il prossimo 11 febbraio per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC, mentre approderà successivamente anche su PS5 e Xbox Series X ed un aggiornamento gratuito sarà possibile per chi già possiede il titolo.

Come sempre, vi segnaliamo tutte le offerte migliori per prenotare Little Nightmares 2 al prezzo più basso disponibile attualmente sul mercato, così da riceverlo direttamente a casa in tempo per il Day One:

Day One Edition

La versione ideale per coloro che hanno intenzione di giocare a Little Nightmares 2 e non desiderano alcun altro bonus, così da spendere il meno possibile ma divertirsi con il titolo sin dal primo giorno della sua commercializzazione.

TV Edition

La TV Edition, a differenza della precedente, propone una serie di extra che sicuramente interesseranno gli appassionati del primo capitolo. Infatti, all’interno di una confezione da collezione, saranno presenti, oltre ad una copia del gioco, anche un diorama (che raffigura Momo e Six in viaggio tra le TV), la colonna sonora originale completa su CD e download digitale, composta da Tobias Lilja di Tarsier Studios, un artbook di 56 pagine con schizzi, disegni e decisioni creative del team artistico, una speciale SteelBook e adesivi esclusivi. Infine, i giocatori potranno accedere anche ad alcuni bonus in formato digitale, oltre alla colonna sonora e l’artbook, come l’accesso alla stanza segreta dei Nomini, sfondi ed avatar digitale, la maschera Mokujin ed un tema dinamico (solo per la versione PS4).