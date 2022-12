Lenovo IdeaPad 3, Chromebook ottimo per lavoro o studio, a meno di 199€! Sconto del 43%!

State cercando un nuovo computer portatile da usare soprattutto per studio e lavoro a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il Lenovo IdeaPad 3 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display anti riflesso da 14″ HD a risoluzione 1.366×768 pixel realizzato con tecnologia TN. Il dispositivo è leggerissimo e super sottile, dato il suo peso di soli 1,4 Kg e uno spessore di 18,08 mm.

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è animato dal processore Intel Celeron N4020 che offre ottime prestazioni a consumi ridotti, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4-2400 e 64 GB di memoria di archiviazione su eMMC 5.1.

Il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 è equipaggiato con il sistema operativo Chrome OS, che assicura un avvio immediato e un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Importantissima anche la sicurezza, grazie a frequenti aggiornamenti che vi metteranno al sicuro da tutte le minacce in giro per la rete.

Nonostante le specifiche tecniche, il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 riesce ad offrire un’esperienza utente di primo livello grazie al sistema operativo Chrome OS che ottimizza le varie operazioni e le prestazioni della batteria, tanto da permettere di arrivare sino a 10 ore con una singola ricarica, oltre ad avviarsi in maniera praticamente istantanea.

Solitamente, il Chromebook Lenovo IdeaPad 3 viene proposto a 349€, ma oggi potrete averlo a soli 199€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 150€! Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un prodotto che potrà esservi utile quotidianamente risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

