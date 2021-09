LEGO Store: scopri come ottenere gratis l’esclusivo set da collezione Tributo Charles Dickens!

Lego Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consente, sino al prossimo 26 settembre, di ottenere l’esclusivo set da collezione chiamato Tributo Chales Dickens composto da 333 pezzi. Per averlo GRATIS non dovrete fare altro che effettuare un acquisto superiore a 150€.

All’interno dell’enorme catalogo Lego, abbiamo selezionato alcuni prodotti che sicuramente cattureranno il vostro interesse per raggiungere la cifra richeista. Partiamo da “Avventure di Mario: Starter Pack“, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Indubbiamente interessante anche il set Nintendo Entertainment System, composto da 2.646 pezzi e comprende un televisore con schermo a scorrimento attivato da una manopola. Il televisore incluso in questo delizioso LEGO NES costruibile misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e nell’insieme si propone di un pezzo da collezione da esibire con orgoglio a casa o in ufficio. Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati.

Infine, gli amanti dei Ghostbusters, che sicuramente staranno attendendo il film in uscita prossimamente al cinema, potranno sicuramente essere interessati al set ECTO-1, dotato di uno sterzo funzionante, una botola con trappola per fantasmi, una postazione estensibile con mitragliatore posteriore, uno zaino protonico e fantastici dettagli dell’auto originale, come l’iconico logo GhostBusters. Con elementi quali il parabrezza curvo, il volante modulare e i mattoncini con decorazioni a tema Ghostbusters, questo set incredibilmente dettagliato sarà perfetto da esporre sia in casa che in ufficio.

La nostra selezione