LEGO Star Wars: The Skywalker Saga e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il nuovo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a soli 37,89€, rispetto agli usuali 50€ di listino, con uno sconto del 50%!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga vi permetterà di rivivere gli eventi più significativi visti nei film, visitando luoghi storici come Tatooine, Jakku e la Morte Nera, tra gli altri. Il gameplay, come ci hanno ben abituato gli altri titoli del franchise, rimane spensierato, semplice e divertente, soprattutto in compagnia di un amico appassionato di Star Wars grazie all’immancabile co-op.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,6, abbiamo affermato che «LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è una grande lettera d’amore al franchise ideato da George Lucas e a tutti i suoi appassionati: la fedeltà con cui vengono riproposte le scene chiave, naturalmente unito al grande umorismo tipico di LEGO, rende questa produzione divertente e ideale per tutti i fan della saga».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Tiny Tina’s Wonderlands, proposto a soli 39,49€. In Tiny Tina’s Wonderlands vi troverete in emozionanti combattimenti in prima persona e sconfiggere il male con incantesimi devastanti, armi potenti e abilità d’azione uniche. Potrete personalizzare il vostro eroe in base alle preferenze personali, con un articolato sistema multiclasse che consente di combinare sei specializzazioni uniche e ricche di abilità.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «con Tiny Tina’s Wonderlands, Gearbox non ha voluto stravolgere la formula vincente di Borderlands, proponendo di fatto uno spin-off con tutte le meccaniche che hanno reso celebre la serie di looter shooter per eccellenza».

