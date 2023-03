LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker – Galactic Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, giovedì 23 marzo 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla versione PS5 di LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker – Galactic Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 34,93€, rispetto agli usuali 59,99€ di listino, con uno sconto del 42% e un risparmio reale di 25,06€.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker offre l’opportunità di rivisitare gli eventi più emblematici dei film, esplorando luoghi iconici quali Tatooine, Jakku e la Morte Nera, tra gli altri. Il gameplay, seguendo la consolidata tradizione degli altri titoli del franchise, si caratterizza per essere spensierato, semplice e piacevole, soprattutto quando si condivide l’esperienza con un amico appassionato di Star Wars grazie alla modalità cooperativa.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,6, abbiamo affermato che «LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è una grande lettera d’amore al franchise ideato da George Lucas e a tutti i suoi appassionati: la fedeltà con cui vengono riproposte le scene chiave, naturalmente unito al grande umorismo tipico di LEGO, rende questa produzione divertente e ideale per tutti i fan della saga».

Rispetto all’edizione standard, la Galactic Edition di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywaker comprende sei nuovi pacchetti nella Collezione Personaggi 2, Star Wars: Andor, lo speciale televisivo LEGO Star Wars: Summer Vacation (Vacanze Estive), Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels e Star Wars: The Clone Wars.

Include inoltre i sette pacchetti della Collezione Personaggi originale: The Mandalorian Stagione 1, Solo: A Star Wars Story, Personaggi Classici, Pacchetto Trooper, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Stagione 2 e The Bad Batch.

