Leggende Pokémon Arceus: acquistalo ora con uno sconto del 17% su Amazon

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch, che potete ora acquistare a prezzo scontato.

Leggende Pokémon: Arceus vi offre un nuovo mondo da esplorare senza però privarvi del feeling della tradizione Pokémon. Oltre a esplorare paesaggi naturali incontaminati, i giocatori potranno probabilmente visitare piccoli villaggi e centri abitati.

In Leggende Pokémon: Arceus è possibile osservare i Pokémon nei loro habitat naturali, ma anche di catturarli semplicemente avvicinandosi di soppiatto e lanciandogli contro una Pokéball. La componente grafica può ricordare un po’ il noto The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild, per via dei paesaggi sconfinati e dai colori pastello.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che «Leggende Pokémon: Arceus è un titolo mastodontico, difficile da valutare; si prefigge tanti obiettivi, molti dei quali vengono raggiunti, mentre altri si scontrano con i suoi evidenti limiti, tra cui l’arretratezza tecnica ed un sistema di quest fin troppo basilare. A fronte di questo, però, il gioco ci ha divertiti per tutta la sua durata; le novità introdotte da Game Freak nel sistema di cattura e di combattimento funzionano, ed il titolo fa dimenticare in fretta la mancanza di idee dei precedenti capitoli della saga principale».

Solitamente Leggende Pokémon: Arceus viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,97€, con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di oltre 10€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo, e recente, videogioco a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.