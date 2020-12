Leak di Nintendo svela l’idea iniziale di Nintendo Switch (che era molto meno potente)

Nintendo, uno dei maggiori e storici giganti giapponesi del videogioco, ha subito un nuovo leak, secondo quanto riferito dai colleghi del sito VGC e basato su Forest of Illusion, account Twitter noto per i suoi contenuti dedicati alla grande N. Stanno infatti circolando in Rete dei documenti relativi all’idea iniziale di Nintendo Switch, che ci mostrano come doveva essere la console nei piani della casa di Kyoto – e che somigliano in modo interessante ai concept che giravano online prima del reveal ufficiale.

Questo documento risalirebbe al 2014, tre anni prima dell’uscita ufficiale della console. Come leggiamo:

Un documento rivela il design di Switch nel 2014 ed è davvero simile a quello scherzo che girava e ottenne tanta attenzione qualche anno fa.

Nintendo won't be happy. More stuff leaked just now. Switch private keys and many documents. One document reveals the Switch's design in 2014 and it is eerily similar to that one hoax that was floating around and got traction years back. pic.twitter.com/fFddJvXbpq — Forest of Illusion (@forestillusion) December 22, 2020

Anche un altro utente, Kaitlyn Molinas, segnala VGC, ha dato un’occhiata ai documenti che circolano online, evidenziando che questa idea iniziale di Switch era molto meno potente di quella finale. Si parla, infatti, anche del concetto di uno o due display, ma entrambi al massimo a 480p. Era prevista, insomma, una somiglianza più stretta con Nintendo 3DS, la console portatile di cui Switch – soprattutto con la sua Lite – ha raccolto l’eredità.

Vi ricordiamo che ora le indiscrezioni, che non si fermano mai, suggeriscono i possibili lavori in corso su una eventuale Nintendo Switch Pro, che punterebbe a estendere il ciclo vitale dell’attuale Switch, attualizzandone l’hardware e completando così l’offerta insieme al modello standard e a quello solo portatile. Vedremo se quest’idea si concretizzerà, con la grande N che per ora non si è sbilanciata in merito.