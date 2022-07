Le migliori schede video in offerta per il Prime Day 2022

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti alle schede video, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

In particolare, i modelli in sconti su Amazon in occasione del Prime Day, pur essendo realizzati da diversi produttori, sono tutti basati sulle GPU progettate da NVIDIA e appartengono alle generazioni Turing e Ampere. Si parte dalla EVGA GeForce RTX 2060 SC Gaming, proposta a soli 329€, fino ad arrivare alla potentissima ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition, che potete portarvi a casa a soli 1.239,99€ e che vi permetterà di giocare a qualsiasi titolo a risoluzione 4K con tutti i dettagli al massimo anche a frame rate elevati.

Prima di lasciarvi a quelle che sono le migliori offerte relative alle schede video di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day 2022: Le migliori offerte sulle schede video