Le migliori offerte su mouse, tastiere e cuffie gaming per il Prime Day di ottobre su Amazon!

In particolare, tra i vari prodotti in sconto vi consigliamo le cuffie gaming Logitech G PRO X, che attualmente potete portarvi a casa a soli 45,49€, con uno sconto del 49%. Si tratta di un’occasione eccezionale per portarvi a casa delle ottime cuffie gaming ad un prezzo imperdibile!

Le cuffie gaming Logitech G PRO X offrono una qualità audio di alto livello, grazie ai loro driver PRO-G da 50mm con una struttura ibrida in mesh che assicurano un suono nitido e preciso. Le cuffie gaming Logitech G PRO X presentano un telaio robusto ed un imbottitura confortevole con isolamento acustico così da essere non solo comode da indossare, ma anche durevoli nel tempo.

Le cuffie gaming Logitech G PRO X sono equipaggiate con un ottimo microfono BLUE VO!CE da 6 mm in grado di farvi parlare in modo chiaro ai vostri amici e compagni di squadra grazie alla riduzione dei rumori, la compressione e altro ancora.

Le cuffie gaming Logitech G PRO X supportano la tecnologia DTS Headphone: X 2.0, offrendo un audio surround 7.1 di nuova generazione per garantire una maggiore percezione della posizione e delle distanze. Grazie al software proprietario, potete sfruttare profili EQ personalizzati e ottimizzati dai professionisti, così da sentire i suoni come loro, nonché definire anche altri profili personalizzati.

