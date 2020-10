Le migliori offerte sotto i 100€ del Prime Day 2020

Mancano ormai poche ore alla fine del Prime Day 2020, una due giorni ricca di offerte su una quantità davvero sorprendente di prodotti di ogni genere (a prezzi davvero molto bassi). Noi di SpazioGames abbiamo quindi deciso di aiutarvi ancora una volta, suggerendovi le 10 migliori offerte proposte a un costo inferiore ai 100€. Poco più in basso, trovate la lista completa con tanto di prezzi a corredo.

L’accesso alle offerte è riservato ai clienti Amazon Prime, per cui vi suggeriamo di sottoscrivere al volo il vostro abbonamento prima della fine dell’iniziativa, anche considerando che, nel caso in cui non siete ancora abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Tra le offerte, vi segnaliamo Echo Show 8 e una Amazon Smart Plug, ossia tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Alexa è in grado di darci una mano durante le comuni attività quotidiane, dal fornirci delle utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente (oltre a molto altro ancora). Basterà infatti controllare con la voce i dispositivi compatibili o gestiscili facilmente dallo schermo, chiedendo ad Alexa di mostrarti le immagini dalle tue telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato. Il tutto a soli 74,99€ (contro i 154,98€ del prezzo base)

Da non perdere neanche il bellissimo HUAWEI WATCH FIT Smartwatch con Display AMOLED da 1.64″, dotato di uno splendido display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici e 326 PPI. La regolazione automatica della luminosità offre una migliore visualizzazione alla luce solare, fornendo dati di allenamento precisi e in tempo reale per 11 modalità di allenamento professionali tra cui corsa, nuoto e ciclismo. Le 85 modalità di allenamento personalizzate consentono di liberare il vostro potenziale, sia che siate appassionati di yoga o di allenamenti ad alta intensità. L’oggetto è offerto a soli 99,90€ contro i 129,99€ base.

La nostra selezione di offerte speciali sotto i 100€

Altre offerte Amazon

Altre offerte servizi Amazon