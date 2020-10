Il Prime Day continua anche oggi portando con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda gli accessori smartphone. Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative agli accessori smartphone in questo articolo. Ad esempio, per soli 31,99€ potete portarvi a casa il potente powerbank Anker PowerCore Essential da 20.000mAh, in grado di offrire più di cinque ricariche e mezzo per iPhone XS, più di quattro ricariche complete per Samsung Galaxy S10 e più di due ricariche e mezzo per iPad mini 5. Il dispositivo garantisce una ricarica ultrarapida da 18W a telefoni, tablet e altri dispositivi attraverso la porta di erogazione alimentazione USB-C o la porta USB abilitata per Qualcomm Quick Charge.

Sempre utili anche i set con due cavi per ricarica Aukey USB-C e con due cavi per ricarica Aukey Lightning, o ancora il porta cellulare auto Aukey 360 gradi o tantissime cover per iPhone 11 Pro ed altri modelli di melafonini.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 sugli accessori smartphone

