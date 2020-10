Le migliori offerte del Prime Day 2020 su SSD, NAS e Hard Disk

Il Prime Day continua anche oggi portando con sé un gran numero di offerte imperdibili per quanto riguarda SSD, NAS e Hard Disk. Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime.

Noi di Spaziogames abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del Prime Day relative a SSD, NAS e Hard Disk in questo articolo. Ad esempio, per soli 84,99€ potete portarvi a casa l’SSD Samsung 970 EVO Plus da 500GB, rispetto ai soliti 154,69€ di listino. Se cercate altri SSD NVMe performanti, potreste dare un’occhiata anche al WD Black SN750 SSD NVMe da 1TB con dissipatore di calore a 169.99€. Invece, se cercate un SSD portatile per trasferire file da un dispositivo all’altro, il Crucial CT1000X8SSD9 1 TB X8 Portable SSD potrebbe fare al caso vostro, così come il SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 1 TB.

Se, invece, state cercando degli Hard Disk esterni certificati per l’uso con Playstation 4 o Xbox One, potreste essere interessati al Seagate Game Drive per PS4 o Seagate Game Drive per Xbox, entrambi da 2TB, che vi consentiranno di memorizzare un maggior numero di videogiochi, permettendovi di averli sempre disponibili all’avvio.

Infine, coloro che hanno bisogno di accedere ai propri dati sia nella prima rete domestica, che dall’esterno, potrebbero essere interessati al NAS Western Digital WD My Cloud Pro PR4100 Serie Pro, equipaggiato con un processore quad-core Intel Pentium N3710 da 1,6 GHz con memoria DDR3L da 4 GB in grado di effettaure la transcodifica video per lo streaming in HD tramite Plex.

