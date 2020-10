Le migliori offerte del Prime Day 2020 su giochi e console PlayStation

Prime Day 2020 vuol dire offerte speciali, come speciali sono i giochi e le console PlayStation proposte a prezzi davvero molto bassi (per un periodo di tempo davvero molto limitato)! Poco più in basso vi abbiamo fatto una selezione davvero unica e molto accurata dei titoli e le piattaforme in forte sconto in occasione di questo grande evento dedicato ai saldi Amazon!

Per chi vuole recuperare tutte le migliori perle di questa generazione in vista della prossima, consigliamo di mettere mano alla classica PlayStation 4 Slim 500GB F Chassis, offerta a un prezzo davvero molto conveniente. La console, comprensiva di ben due DualShock 4, è infatti venduta a soli 289,99€, contro i 329,99€ del prezzo di listino! Si tratta di un risparmio davvero interessante, a fronte dell’enorme parco titoli della console Sony! Senza contare anche la PlayStation 4 Slim 500GB comprensiva di FIFA21 e FUT 21 Promo code, proposta a soli 289,98€ (contro i 349,99€ del prezzo di listino)!

Proprio parlando di giochi in offerta, l’occhio non può non cadere sugli ottimi F1 2020 Seventy Edition a soli 39,99€ contro i 69,99€ del costo originale, passando per Crash Bandicoot 4 – It’s About Time + Crash Aku Aku Cable Guy a soli 76,99€, Efootball PES 2021 a 37,99€ e Need for Speed Hot Pursuit Remastered al costo di soli 14,99€. Concludiamo con PlayStation Now – Abbonamento 12 Mesi a soli 41.99€ per i clienti Prime, seguito da Captain Tsubasa Rise of New Champions PS4 con la sciarpa esclusiva a soli 49,99€ (contro i 59,99€ del prezzo base), Ghost Of Tsushima a soli 49,99€ (contro i 52,99€ base) e The Last of Us Parte II a soli 49,99€ contro i 74,99€ del costo originale!

