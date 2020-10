Il lancio di PS5 prende forma: tutto pronto per Spider-Man: Miles Morales

Manca poco più di un mese al lancio assoluto di PlayStation 5, che esordirà il 12 novembre su alcuni mercati e il 19 novembre in Europa. Per il suo primo esordio, però, vedremo arrivare sugli scaffali anche Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, il nuovo titolo ambientato all’interno dell’universo di Spider-Man e sviluppato da Insomniac Games.

Proprio la software house ha fornito sul suo profilo Twitter ufficiale un aggiornamento in merito allo stato dei lavori, rivelando che siamo arrivati alla tanto agognata fase gold.

Con questa espressione si intende il momento in cui un videogioco arriva alla fase dei lavori in cui viene masterizzata la prima copia in assoluto.

Da qui in poi, con il titolo approvato per la pubblicazione per le piattaforme a cui sarà destinato, gli sviluppatori possono continuare a lavorare, ma lo fanno, generalmente, su migliorie e fix che saranno introdotti con le proverbiali patch del day-one.

We are pleased to announce that #MilesMoralesPS5 and #MilesMoralesPS4 have Gone Gold and will be sneaking into your hearts globally on November 12th! #BeGreater #BeYourself pic.twitter.com/YSrtL2pE6h

— Insomniac Games (@insomniacgames) October 9, 2020