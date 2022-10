La spettacolare Gotham Knights Collector’s Edition torna disponibile da Gamestop!

Disponibile da una settimana, Gotham Knights è il nuovo titolo di Warner Bros Games Montreal nel quale Bruce Wayne ha lasciato un messaggio ai suoi partner più fidati, come Robin ed il commissario Gordon, lasciando detto che si sarebbe attivato soltanto al momento della sua morte, il che indica che, nell’universo del gioco, Batman è morto.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo si presenta come un action RPG affrontabile sia in solitaria che in una modalità cooperativa per due giocatori che offre un sistema di combattimento molto fluido e vicino a quello che abbiamo potuto apprezzare nel corso degli scorsi anni nei prodotti della serie Arkham.

Per la gioia di tutti gli appassionati, siamo lieti di segnalarvi che la Collector’s Edition del titolo è tornata disponibile da Gamestop per PS5 e Xbox Series X al prezzo di listino di 299,98€. La Collector’s Edition di Gotham Knights comprende la Deluxe Edition del titolo, un DLC esclusivo, uno splendido diorama con i quattro personaggi principali, il certificato di autenticità, una mappa di Gotham City, un esclusivo mediabook di 16 pagine e una spilla.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell’universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell’assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

