La Collector’s Edition di Forbidden West di nuovo su Amazon! Pochi pezzi disponibili!

Aggiornamento ore 12:52: Horizon Forbidden West Collector’s Edition è ora acquistabile a prezzo di listino spedita direttamente da Amazon! Fatela vostra prima che termini nuovamente!

Seguito dell’apprezzato Horizon: Zero Dawn, Horizon: Forbidden West, sviluppato ancora una volta dai talentuosi ragazzi di Guerrilla Games, già conosciuti in precedenza per la serie di sparatutto in prima persona Killzone, è finalmente disponibile da oggi. Come ogni grande importante uscita, Horizon Forbidden West è stato distribuito anche in un’imponente edizione da collezione che è terminata ovunque in pochissimo. Se avete perso la vostra occasione, vi segnaliamo che su Amazon sono tornati disponibili pochissimi pezzi! Tuttavia, il prezzo è stato leggermente maggiorato e si tratta di un venditore terzo che, a ogni modo, gode di ottimi feedback sulla piattaforma.

Horizon Forbidden West – Collector’s Edition comprende una custodia SteelBook per la copia fisica del gioco, Codice per il download del gioco da riscattare tramite voucher nella confezione, Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy, Mini artbook, 2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite), 2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora), Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio, Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica, Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto, Colonna sonora digitale, Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, abbiamo affermato che «la nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire. Il risultato, che come sempre è più della somma delle parti, ci porta a un open world che si ricorda dell’importanza della traversata come parte integrante del gameplay e non come congiunzione tra i momenti significativi, che è forte di diversi momenti emozionanti e conta saggiamente sulla ricchezza di Aloy come protagonista a tutto tondo».

Se siete dei veri fan del primo capitolo, non potete assolutamente farvi sfuggire questa stupenda edizione da collezione, che potete ricevere comodamente a casa facendo affidamento sull’assoluta qualità del servizio offerto da Amazon!

