Konami “imparerà dal passato” nel 2021: c’entra Metal Gear?

Nella tradizionale intervista di gruppo di fine anno firmata Famitsu in cui gli sviluppatori rivelano i buoni propositi per quello successivo, c’è stato spazio anche per il gigante dormiente giapponese Konami.

A prendere parola per il publisher nipponico è stato Noriaki Okamura, producer di lungo corso che ha collaborato in varie vesti con l’originale Kojima Productions e, tra le altre cose, alla realizzazione della serie Metal Gear.

Le parole chiave per il 2021 di Konami saranno “Imparare dal passato”, un titolo che già di per sé è molto significativo per una realtà storica come quella di Silent Hill, Castlevania e tante altre leggende del gaming.

Tuttavia, Okamura non ha rivelato l’intenzione di avviare lavori su nuovi capitoli di questi franchise ma si è limitato a menzionare Momotaru Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, che sta riscontrando un incredibile successo in Giappone, e «un nuovo annuncio su Bomberman presto».

Non è chiaro se queste siano davvero tutte le carte nelle mani di Konami o se ci sia dell’altro, proprio in relazione ad un franchise come Metal Gear a cui Okamura ha dedicato un’ampia parte della sua vita.

Quello che oggi è un producer con le mani in pasta un po’ in tutte le proprietà intellettuali dell’editore asiatico è stato in realtà un programmatore di Policenauts, director di Zone of the Enders, un UI designer di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, e in ultimo producer di tutti i capitoli della saga di spionaggio da Acid fino a Metal Gear Survive.

Per questa ragione, appare evidente come una rinascita della serie creata da Hideo Kojima passerebbe inevitabilmente per il nome di Noriaki Okamura, e chi meglio di lui, con il suo palmares, saprebbe come “imparare dal passato”.

Di recente sono arrivati in rete numerosi rumor a proposito della possibilità di un remake del primo capitolo tridimensionale, ma si è trattato, almeno per il momento, soltanto di wishful thinking – una speranza dei fan che sia Bluepoint Games a riservare all’amato capostipite lo stesso trattamento di Demon’s Souls.

Gli ultimi sviluppi ufficiali sulla saga non sono dipesi da Konami ma da Sony Pictures, che ha scelto quale attore interpreterà il protagonista nel film di Metal Gear Solid che, dopo lunghe tribolazioni, dovrebbe vedere le riprese iniziare presto.