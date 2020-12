Kojima Productions, anche il prossimo gioco potrebbe essere fianco a fianco con Sony

Da quando Hideo Kojima e Konami hanno consumato il loro divorzio, abbiamo notato subito che Sony Interactive Entertainment ha dato il suo pieno supporto al creativo giapponese, affiancando la nuova Kojima Productions per la realizzazione del suo Death Stranding – con tanto di Decima Engine ereditato da Guerrilla Games e già visto in Horizon: Zero Dawn.

Tuttavia, sappiamo che la compagnia giapponese è libera anche di lavorare con altri publisher: basti pensare, insomma, che l’edizione PC dello stesso gioco è stata pubblicata da 505 Games, nonostante il marchio sia proprio di proprietà di Sony. Come ci si muoverà, allora, per il futuro gioco misterioso di Kojima Productions? A quanto pare, l’idillio con Sony potrebbe continuare.

Ludens, mascotte di Kojima Productions

A farlo pensare è stato Hermen Hulst (peraltro incluso come uno dei prepper in Death Stranding), a capo di PlayStation Studios ed ex testa di Guerrilla Games, che in occasione del compleanno della software house ha fatto i suoi auguri al team di Kojima, anticipando che «non vedo l’ora di farvi visita il prossimo anno».

Happy birthday @KojiPro2015_EN 🍾💥Can't wait to visit you all in the New Year https://t.co/Yy5aiO696X pic.twitter.com/eZePzOOgDN — Hermen Hulst (@hermenhulst) December 16, 2020

Potrebbe trattarsi, certo, solo di una visita di cortesia – ma allo stesso modo potrebbe anche essere una visita di aggiornamento sui lavori sul prossimo gioco, del quale sappiamo poco o nulla. Gli indizi sparsi qua e là da Kojima fanno pensare a un horror, mentre alcuni concept art di Yoji Shinkawa quasi suggeriscono un ritorno nell’universo di Death Stranding.

Qualsiasi sia la pietanza che sta cuocendo nella pentola, Hermen Hulst vuole seguire da vicino Kojima Productions – e questo potrebbe essere molto significativo. Attendiamo comunque di saperne di più, quindi non perdete di vista le pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti del caso.