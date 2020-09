Kirby Fighters 2 ora disponibile su Nintendo Switch, ecco i dettagli

Nintendo, tramite un comunicato stampa, ha annunciato che Kirby Fighters 2 è ora disponibile per Nintendo Switch. Il titolo include 17 tra le più iconiche Abiltà di Copia del simpatico personaggio rosa, così come amici e nemici noti.

Kirby Fighters 2 introduce inoltre una nuova abilità Wrestler per Kirby, che si affianca alla classica Modalità Storia, affrontabile in squadra con un amico con la CPU, per raggiungere la vetta della torre per la battaglia finale. Ad ogni piano della torre, i combattenti potranno scegliere strategicamente degli oggetti per potenziare le loro statistiche.

Il divertimento in multiplayer è garantito dalla possibilità, fino a quattro giocatori, di connettersi allo stesso sistema tramite wireless locale, oppure giocando online. Gli utenti potranno scegliere le proprie regole per le battaglie a squadre delle sfide tutti contro tutti, ad esempio definendo oggetti preferiti, pericoli dello stage ed altro ancora.

Ricordiamo che il primo capitolo della serie era incluso in Kirby Triple Deluxe, titolo uscito originariamente per Nintendo 3DS nel 2014, ma la sua popolarità lo aveva portato ad essere anche commercializzato in un’edizione Deluxe separata su Nintendo eShop.

Avete letto che Kirby era comparso in un trailer di Fortnite: Party Royale ed è stato censurato sui canali ufficiali di PlayStation e Xbox?