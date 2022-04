Kirby e la terra perduta già scontato su Amazon: risparmi il 17%!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche il recente Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch, che potete ora acquistare a prezzo scontato.

Kirby e la Terra Perduta è il nuovo capitolo della celeberrima serie, dove i giocatori potranno esplorare liberamente un immenso e coloratissimo mondo sfruttando le classiche abilità del paffuto personaggio rosa per affrontare vari nemici e continuare l’avventura tra i resti di un’antica civiltà.

Kirby e la Terra Perduta può essere affrontato anche in modalità cooperativa a due giocatori (in locale) insieme a un vostro amico così da raddoppiare il divertimento. Rispetto ai precedenti capitoli della serie, in Kirby e la Terra Perduta potrete contrare anche su nuove abilità, come Trivella ed Esploratore, indispensabili per sconfiggere gli avversari e scoprire tutti i segreti.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che «Kirby e la Terra Perduta è un platform pieno di idee, che fa compiere al franchise di Kirby il balzo in avanti (o per meglio dire, in aria) che ci voleva. La nuova dimensione dei livelli funziona molto bene, in combinazione con la nuova attenzione alle abilità copia e alla Boccomorfosi, spesso al centro di alcune pensate di level design davvero geniali».

Solitamente il videogioco Kirby e la terra perduta viene proposto a 59,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 49,99€, con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di 10€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo, e recente, videogioco a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.