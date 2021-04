Kingdom Hearts III + Re Mind su PC regala Disney+ (per l’ultimo mese)

A inizio anno, all’Epic Games Showcase, è stato annunciato l’arrivo della serie Kingdom Hearts anche su PC, via Epic Games Store.

In occasione dell’evento è stato infatti confermato che un gran numero di episodi del franchise di Square Enix e Disney sarebbero approdati sul catalogo digitale a partire dal 30 marzo scorso.

Ora, Epic e Disney hanno confermato che chi acquisterà il gioco riceverà, per l’ultimo mese, un omaggio niente male per tutti gli amanti dello streaming e delle serie TV.

That's the power of the Keyblade!

Purchase @KINGDOMHEARTS III + Re Mind (DLC) now through May 31, 2021 and get 3 months of @DisneyPlus on us!

Limits apply, see link for details: https://t.co/4LPiPkZUho #DisneyPlus pic.twitter.com/vrzR6m0b6O

— Epic Games Store (@EpicGames) April 30, 2021