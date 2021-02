Iscriviti ad Audible, gratis i primi 30 giorni e 12 mesi scontati del 20%

Nel caso non lo conosceste, Audible è il servizio, di proprietà di Amazon, che vi consente di accedere ad un vasto catalogo di audiolibri con cui emozionarvi, divertirvi ed imparare cose nuove ovunque voi siate; basta avere un paio di cuffie o speaker esterni e potrete godervi tantissimi libri anche mentre state facendo altro e quindi senza la necessità di avere un vero e proprio libro tra le mani.

Il servizio in abbonamento vi mette a disposizione oltre 60.000 libri letti dagli attori più famosi, che potete così ascoltare mentre guidate, siete in viaggio o semplicemente volete rilassarvi, scoprendo le storie scritte da alcuni dei più grandi autori, mentre sono delle voci espressive a trasmettervene tutte le emozioni. Grazie a una promozione attualmente in corso su Amazon, potete ora provare Audible gratis per i primi 30 giorni, per valutare se il servizio sia quello che cercate per godervi al meglio questi libri. Per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, a cui è riservata l’iniziativa, c’è anche il diritto a ricevere uno sconto del 20% su un abbonamento di dodici mesi al servizio.

La promozione è valida solo per chi non ha usufruito in precedenza dei 30 giorni di prova gratuiti di Amazon Audible. Una volta trascorsi, il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 7,99€ mensili anziché 9,99€, ma qualora non foste soddisfatti potrete disattivare il rinnovo tempestivamente ed evitare qualsiasi addebito. Se volete approfittare dell’iniziativa e godervi così 30 giorni gratis di Audible, ed eventualmente abbonarvi per un ulteriore altro anno a prezzo scontato, vi raccomandiamo di farlo il prima possibile: seguite il link che vi proponiamo di seguito per tutti i dettagli direttamente su Amazon.

» Clicca qui per approfittare dei 30 giorni gratis di Amazon Audible «

