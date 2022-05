Instant Gaming: partecipa oggi al giveaway e vinci una PS5 Digital!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ora, avete un motivo in più per visitare il sito, oltre a quello di portarvi a casa tantissimi titoli con sconti consistenti. Infatti, per festeggiare i suoi primi dieci anni di vita, il portale ha lanciato un giveaway incredibile che vi permetterà di vincere un eccezionale prodotto ogni giorno.

Oggi, 29 maggio 2022, ultimo giorno di questa formidabile iniziativa, avete la possibilità di portarvi a casa una PS5 Digital Edition, un regalo piuttosto ghiotto vista la penuria di console disponibili per l’acquisto sul mercato. Vi ricordiamo che PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore blu-ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e sono quindi ugualmente potenti.

Siete pronti a tentare la fortuna per festeggiare i 10 anni di Instant Gaming? Questi sono i dieci ricchi premi che i visitatori di Instant Gaming hanno potuto vincere dallo scorso 20 maggio:

20/05: NVIDIA RTX 3080

21/05: Monitor Xiaomi Mi Curved da 34″

22/05: Memoria RAM Corsair RGB DDR5 32 GB

23/05: Disco rigido SSD Samsung 980 PRO da 2TB

24/05: Processore Intel Core i9-10900KF 3.70 GHz



25/05: Nintendo Game Boy personalizzato



26/05: Nintendo Switch OLED



27/05: Xbox Series X



28/05: Steam Deck



29/05: PS5 digital

Cosa state aspettando? La partecipazione non richiede nient’altro che un paio di minuti del vostro tempo e, nel caso di vittoria, sarete contattati tempestivamente per farvi recapitare il premio ottenuto. Se volete provare a vincerla basterà cliccare nel link qui sotto e partecipare così al giveaway per i primi 10 anni di vita di Instant Gaming. Ovviamente, vi consigliamo di partecipare ogni giorno, così da massimizzare le possibilità di vincita.

