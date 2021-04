Inizia l’iPad Week di MediaWorld con sconti imperdibili su tablet Apple ed accessori!

La nota catena MediaWorld ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata “iPad Week“, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi iPad e relativi accessori sino a domenica 25 aprile, per rinnovare il vostro armamentario di dispositivi tecnologici in casa e non solo. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, vi segnaliamo in particolar modo l’APPLE iPad Pro 11” 2020 WiFi da 256 GB in colorazione grigio siderale, che attualmente potete portarvi a casa a soli 959€, rispetto agli usuali 1.009€ di listino, per un risparmio reale di 50€. Il dispositivo è animato dal potente SoC Apple A12Z Bionic con architettura a 64 bit accompagnato dal coprocessore M12 a 8 core. APPLE iPad Pro 11” è dotato di uno splendido display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ che offre incredibili tecnologie per massimizzare l’immersione e la qualità di riproduzione come ProMotion e True Tone.

APPLE iPad Pro 11” 2020 WiFi è equipaggiato anche con un sensore LiDAR, che permette di calcolare le distanze misurando il tempo che la luce impiega per raggiungere un oggetto e venire riflessa. In pratica, questa tecnologia consente di mappare con grande precisione l’ambiente circostante, particolarmente utile nelle applicazione di realtà aumentata. Non manca neppure una fotocamera frontale con TrueDepth che consente di sbloccare il tablet tramite FaceID, oltre a scattare selfie di ottima qualità e parlare con i propri amici tramite i più popolare software di videoconferenza.

Le offerte incluse nella promozione “iPad Week” di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

