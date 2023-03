L’industria dei videogiochi si sta chiudendo e si sta perdendo i nuovi talenti, così

L’industria dei videogiochi è un mercato del lavoro pieno di opportunità – che via via stanno crescendo anche in Italia, come vi raccontammo qualche tempo fa. Tuttavia, spesso molte delle posizioni aperte sono riservate a chi conosce già il lavoro, con il risultato che questo finisce con il tagliare fuori molti potenziali talenti, che finirebbero con il non potersi mai candidare.

Molti annunci di lavoro chiedono infatti di candidarsi solo se si ha già alle spalle l’uscita di almeno uno o due giochi AAA – ma se nessuna compagnia assume i nuovi talenti perché non hanno esperienza, non avranno mai nel portfolio degli AAA per potersi candidare.

È un circolo vizioso che di fatto taglia fuori chi non sia immediatamente pronto a tuffarsi nello sviluppo e abbia ancora bisogno di essere formato, perché non ha mai partecipato a un gioco AAA, uno di quelli ad alto budget e dalle alte aspettative.

Questa situazione è stata messa bene in evidenza da un interessante rilevazione di Hitmarker, sito noto per essere l’aggregatore di annunci di lavoro provenienti dal mondo della game industry e dell’esport. Al momento, per capirci, sul sito è possibile trovare annunci per posizioni in CD Projekt, Ubisoft, Codemasters, Electronic Arts, Bungie, Riot Games – per citare alcuni giganti del settore.

Come segnalato, nel 2022 solo l’8,5% degli annunci era aperto a posizioni junior, il che significa che il 91,5% delle posizioni aperte nell’industria cercava talenti che avessero già maturato esperienza altrove.

«Si tratta della porzione più bassa per lavori entry level e junior che abbiamo mai registrato» fa notare il sito, pubblicando un grafico piuttosto esplicativo sul suo profilo Twitter.

