Imperdibili sconti sugli smartphone Xiaomi su Amazon!

Tempo di grandi sconti legati alla telefonia mobile e noi di SpazioGames non possiamo esimerci dal consigliarvi alcuni eccellenti smartphone Xiaomi, da ora in offerta speciale su Amazon Italia. Parliamo di un gran numero di modelli decisamente al top, proposti a prezzi ribassati per tutti coloro che hanno intenzione di comprare un nuovo modello di cellulare poco prima della fine dell’estate, in modo da non farsi trovare sprovvisti con l’inizio della stagione autunnale.

Partiamo con il notevole Xiaomi Poco F2 Pro 128GB + 6GB Phantom White, offerto al prezzo di 399,00€ contro i 435,00€ del prezzo di listino, per poi proseguire con lo Xiaomi Redmi 9A 2+32GB Smartphone, Granite Gray, proposto a soli 97,87€ contro i 101,02€ del costo base. Non meno interessante lo smartphone Xiaomi Mi 10 Lite, offerto a 312,97€ contro i 369,90€ del prezzo di listino.

La nostra selezione di offerte decisamente speciali continua con lo Xiaomi Redmi Note 9, proposto al prezzo decisamente speciale di soli 174,90€, contro i 199,90€ del prezzo di listino, cui fa seguito lo straordinario Xiaomi Mi Note 10 Lite, offerto al costo di 290,00€ contro i 369,90€ del prezzo base. Si prosegue con lo Xiaomi Redmi Note 9 PRO, proposto al prezzo di 249,99€ contro i 269,90€ base.

La nostra selezione prosegue con gli smartphone ancora più versatili, tra cui lo Xiaomi Mi Note 10, proposto a 394,00€ contro i 599,90€ del prezzo base, passando poi allo Xiaomi Mi 10 da 629,00€ contro i 899,90 del costo iniziale. Ultimo ma non meno importante lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, offerto al costo di 259,90€.

Offerte smartphone Xiaomi

