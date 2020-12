Immortals Fenyx Rising: dove acquistarlo al miglior prezzo

Immortals Fenyx Rising è il nuovo videogioco firmato dagli autori di Assassin’s Creed Odyssey che, proprio grazie al lavoro nel celebre franchise, hanno potuto affondare gli artigli nella suggestiva mitologia dell’Antica Grecia.

Questa avventura fantasy dalle tinte open world offrirà uno stile grafico pittorico davvero unico nel suo genere, immergendoci in un mondo di fantasia nel quale il giocatore potrà sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima.

In Immortals Fenyx Rising vestiremo infatti i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Saremo quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il nostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Ma non solo: in Immortals Fenyx Rising potremo spostarci liberamente sul terreno e planare in aria, sfruttando varie abilità utili a esplorare questo mondo pieno di sfide e missioni, con l’obiettivo finale di diventare i veri eroi dell’Antica Grecia. Il gioco è disponibile dal 3 dicembre 2020.

