Il trailer di lancio di Cyberpunk 2077 ribadisce una cosa molto importante

Cyberpunk 2077 sta davvero per arrivare tra noi: dopo vari rinvii (alcuni in grado di infastidire un bel po’ la community di giocatori) CD Projekt RED è pronta al lancio ufficiale del gioco.

Per ribadire la cosa, ossia che a conti fatti mancano poco meno di due giorni all’uscita effettiva del gioco (incredibile ma vero), gli sviluppatori polacchi hanno rilasciato il trailer di lancio, della durata di due minuti e dodici secondi.

Ricco di sequenze inedite, trovare il video incentrato sul personaggio di V poco più in basso, nel player dedicato:

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames è disponibile da alcune ore la nostra ricca recensione del gioco (accompagnata da un’altrettanto ricca video review), nella quale vi abbiamo spiegato a chiare lettere che «Cyberpunk 2077 è un’istantanea del nostro presente che si proietta nel prossimo futuro, un affresco delle contraddizioni della nostra società tra giochi di potere, feroci lotte di classe, totale perdita dei valori, inutilità delle vite umane e ideologie sconfitte da forsennate rincorse tecnologiche.»

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni per PS5 e Xbox Series X sono invece attese nei negozi e nei vari store online nel corso del prossimo anno.

Ma non solo: tutti coloro che lo hanno preordinato in versione digitale è meglio che sappiano che lo sblocco delle copie del gioco è previsto per le 01.00 del mattino del 10 dicembre (su PC o Google Stadia). I giocatori in possesso di PS4 e PS5 o Xbox One e Xbox Series X|S potranno dare il via alla loro copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre (ora italiana).